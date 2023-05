Kryqi I kuq dega Shkoder zhvilloi séance e radhes se dhurimit te gjskut. Pjese u bene jo vetem departamenti I indermjerise por edhe qytetare shkodrane. Vera Gjinaj, koordiantore e Kryqit te Kuq tregon se kjo seance është e treta në ndihmë të pacientëve qe vuajnë nga talasemia.

Gjinaj thote se nevojat per gjak jane te medha edhe ne spitalin rajonal te Shkodres, vecanerisht tashme gjate veres ku edhe numri I dhurusve ulet, dhe aksidentet rriten

Njesite e gjakut qe u dhuruan kete te enjte shkuan per femijet talasemike ne mbare vendin! Kryqi I kuq dega Shkoder vazhdimisht zhvillon séance per dhurim gjaku, ne menyre qe te minimizohen nevojat per gjak.