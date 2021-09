Tikal ishte qendra ekonomike dhe ceremoniale e qytetërimit Maya. Por pallatet dhe tempujt e tij prej guri nuk do të ishin ndërtuar kurrë pa zotërimin e një substance thelbësore.

Duke qëndruar në qytetin e lashtë Mayan të Tikal në Guatemalë, vizitorët janë të rrethuar nga piramida të pjerrëta gëlqerore gati aq të larta sa katedralja ‘Notre Dame’, ndërsa thirrjet e majmunëve ulëritës dhe tukanëve dalin nga sfondi i pyjeve të shiut në vend.

Të ndërtuara pa ndihmën e kafshëve të barrës, veglave metalike ose timonit, këta gurë të mëdhenj shërbyen si vende të pushtetit për mbretërit dhe priftërinjtë që sunduan mbi atë që ishte një nga shtetet më me ndikim të qytetit në mbretërinë Maya, i cili përfshinte Jukatanin e Meksikës Gadishulli, Guatemala, Belize si dhe pjesë të Hondurasit dhe El Salvadorit.

Tikal ishte një qendër ekonomike dhe ceremoniale e një qytetërimi që, në dritën e sondazheve të fundit ajrore të bazuara në lazer që zbuluan më shumë se 60,000 struktura të fshehura për shekuj nga xhungla e trashë, mund të ketë përfshirë dikur deri në 10 deri në 15 milion njerëz në total.

Në prani të pallateve dhe tempujve masivë prej guri të Tikal, secili prej tyre ishte i orientuar për të marrë pjesë në kalimin e përditshëm të diellit nëpër qiell, aftësitë e Mayas si arkitektë dhe astronomë. Por Maya kurrë nuk do të kishte parashikuar me saktësi eklipset dhe këto monumente kurrë nuk do të ishin ngritur drejt qiellit pa zotërimin e diçkaje shumë më elementare për mbijetesën Mayan në Tikal: ujin.

Pa lumenj apo liqene aty pranë, Maya duhej të krijonte një rrjet rezervuarësh të mëdhenj në Tikal për të mbledhur dhe ruajtur ujë të mjaftueshëm të shiut gjatë sezonit të jashtëzakonshëm të lagësht të rajonit për të zgjatur popullsinë e tij të konsiderueshme – vlerësimet shkojnë nga 40,000 deri në 240,000 njerëz në qytet.

Kulmi i shekullit të 8-të- gjatë sezonit të thatë katër deri në gjashtë muaj. Këto rezervuarë lehtësuan më shumë se 1.000 vjet të pranisë Mayan në Tikal, nga afërsisht 600 para Krishtit deri sa bërthama urbane e zonës u braktis përfundimisht nga klasa sunduese rreth vitit 900 pas Krishtit.

Vitin e kaluar, arkeologët duke përdorur teknika shkencore moderne zbuluan një thellësi të re në bëmat hidrologjike të Mayave. Bërthamat e sedimenteve të marra nga rezervuarët e Tikal tregojnë se Maya krijoi sistemin më të vjetër të filtrimit të ujit të njohur në hemisferën perëndimore.