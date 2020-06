37 persona janë arrestuar gjatë një operacioni të përbashkët mes Departamentit të Antimafias Italiane dhe i autoriteteve shqiptare të akuzuar për trafik ndërkombëtar të drogave të marijuanës, kokainës dhe kanabisit. Arrestimet u kryen në Itali dhe Shqipëri, ndërsa gjatë hetimeve në kohë janë sekuestruar 3 tonë e gjysmë droge që kap në treg një vlerë prej 40 milionë euro.

Hetimet kanë çuar në sekuestrimin e 3 ton e gjysmë drogë tipit marijuanë, kokainë e kanabis, e vlefshme për të përgatitur 7 milionë doza drogë. Gjithashtu prokuroria ka dhënë urdhër për sekuestrimin e një pasurie me vlerë 4 milionë euro.

Operacioni u zhvillua gjatë operacioneve të koduar “Kulmi” e “Shefi”, ndërsa në orën 12 të paradites së sotme do të mbahet një konferencë e përbashkët shtypi ku do të marrë pjesë Kreu i Antimafias Italiane dhe kreu i SPAK, Arben Kraja.

Operacioni i drejtuar nga Antimafia e Barit u zhvillua në bashkëpunim me repartet e Antimafias, të Policisë së Shtetit e të Guardia di Finanzës së qyteteve Foggia, Lecce, Bologna, Roma, Napoli e Catanzaro, si dhe në bashkëpunim me Autoritetet Shqiptare, me Criminalpol, me zyrën ndërlidhëse të Interforze në Tiranë e me koordinimin e Eurojus.