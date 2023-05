Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Gazment Bardhi ka shprehur kënaqësinë për takimin me senatorët amerikanë. Bardhi thotë se partneriteti i SHBA dhe PD është jetik për vendin tonë.

“Ishte kënaqësi takimi me senatorët amerikanë Chris Murphy dhe Gary Peters. Partneriteti i Shqipërisë dhe PD me SHBA është jetik për të ardhmen e vendit dhe forcimin e demokracisë. SHBA kanë qenë dhe do të mbeten përjetë miqtë tanë më të mirë.”- shkruan Bardhi.