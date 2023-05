Subjektet private të cilët shfytëzojnë reren për plazh në bregdetin e Lezhës dhe nuk plotësojnë standartet e përcaktuara kryesisht në pastërti, nuk do ju jepet më leje për stacione plazhi.Paralajmerimi ka ardhur nga kryebashkiaku i Lezhës Pjerin Ndreu, gjatë një takimi që zhvilloi me operatoret turistik në prag të nisjes së sezonit veror.Sipas Ndreut automjetet e pastrimit do ti marrin mbeturinat me orar si e vetmja mënyre për të eleminuar ndotjen.

Bizneset e paligjshme, disiplinimi i qarkullimit rrugor dhe rreziku nga mjetet e lundrimit ishin disa prej shqetesimeve të operatoreve turistik, ndërsa kërkojnë më teper angazhim për të zgjatur sezonin turistik.

Bregdeti i Lezhës ka nisur të frekuentohet nga vizitor dhe turiste, numri i të cileve është gjithnjë në rritje, ndërsa hapja zyrtare e sezonit turistik pritet të bëhet këtë fundjave.