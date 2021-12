Shtëpia e Bardhë do të organizojë një bojkot diplomatik të Lojërave Olimpike Dimërore 2022 në Pekin. Kjo është konfirmuar nga sekretarja e shtypit, Jen Psaki.

“Administrata Biden nuk do të dërgojë asnjë përfaqësim diplomatik ose zyrtar në Lojërat Olimpike Dimërore dhe Paraolimpike të Pekinit 2022, duke pasur parasysh gjenocidin e vazhdueshëm të PRC-së dhe krimet kundër njerëzimit në Xinjiang dhe abuzimet e tjera të të drejtave të njeriut. Atletët e ekipit të SHBA-së kanë mbështetjen tonë të plotë”, tha Psaki. “Ne do të jemi pas tyre 100% teksa i brohorasim nga shtëpia. Ne nuk do të kontribuojmë në bujën e lojërave”, tha Psaki nga podiumi i dhomës së konferencës të hënën.

Njoftimi vjen dy muaj para fillimit të ndeshjeve. Atletët amerikanë ende pritet të garojnë në Lojërat Olimpike, pavarësisht se administrata e Biden nuk dërgoi asnjë përfaqësues në Pekin. Përpara njoftimit, Kina tha se një bojkot diplomatik i Olimpiadës do të ishte “një njollë në frymën e kartës olimpike” dhe “sensacionalist dhe politikisht manipulues”, në atë që dukej të ishte një çarje e mëtejshme në marrëdhëniet tashmë të tensionuara dypalëshe. Hera e fundit që SHBA organizoi një bojkot të plotë të Lojërave Olimpike ishte gjatë Luftës së Ftohtë në vitin 1980, kur ish-presidenti Jimmy Carter refuzoi Lojërat verore të Moskës së bashku me 64 vende dhe territore të tjera.