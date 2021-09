Bashkimi Europian ka reaguar pas vendimit të SHBA për lejimin e udhëtimeve për qytetarët e vaksinuar nga MB dhe BE.

“Ne mirëpresim njoftimin e Shteteve të Bashkuara se udhëtarët e vaksinuar plotësisht nga BE së shpejti do të jenë në gjendje të udhëtojnë përsëri në Shtetet e Bashkuara. Një hap i shumëpritur për familjet dhe miqtë e ndarë dhe një lajm i mirë për bizneset” , vazhdon i njëjti tekst i cili përfundon se “ne do të vazhdojmë të punojmë për udhëtime të sigurta”- shkruan në një postim Komisioni Europian.