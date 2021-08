Me më shumë se një milion hektarë të djegur në fillim të sezonit të zjarreve, Kalifornia po hyn në një territor të panjohur, me nxehtësinë rekord që së shpejti do të kombinohet me erërat sezonale, sipas autoriteteve.

“Ne po hyjmë në nivelin e lartë të sezonit të zjarreve dhe tashmë jemi të gjunjëzuar”, tha klimatologu Bill Patzert.

“Moti është karta e egër dhe modelet e tij kanë ndryshuar. Duke parë në përparrësi, është e vështirë të jesh optimist”, shtoi ai.

Dhe ndërsa shteti i prirur ndaj zjarrit ka parë erëra të forta këtë sezon, shumë ekspertë kanë frikë se ardhja e afërt e Santa Ana-s dhe Diablos, që zakonisht lëvizin rreth mesit të shtatorit,mund të sjellin edhe më shumë probleme për banorët dhe ekipet e zjarrit.