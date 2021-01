Të paktën 195 raste të variantit të koronavirusit që u zbulua për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar janë identifikuar në 22 shtete të SHBA-ve, thonë Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC).

Sipas CNN, shtetet me shumicën e rasteve të variantit të ri janë: Kalifornia me 72 raste, Florida me 50 të prekur nga ky variant dhe, New York me gjithsej 22 raste.

Ndërkohë, shtetet e mëposhtme kanë raportuar më pak se shtatë raste secila, sikurse: Colorado, Connecticut, Georgia, Illinois, Indiana, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Mexico, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin dhe Wyoming.

CDC thotë se rezultati nuk përfaqëson numrin e përgjithshëm të rasteve që qarkullojnë në SHBA, por vetëm ato të gjetura nga analizimi i mostrave pozitive.

Varianti i cili njihet si B.1.1.7 dhe duket se përhapet më lehtë – është gjetur gjithashtu në të paktën 60 vende të botës, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë.