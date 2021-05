Sot në Kosovë do të qëndrojë për vizitë zyrtare ministri i Punëve të Jashtme i Kroacisë, Gordan Grlic-Radman. Fillimisht ministri kroat do të pritet nga ministrja e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla me të cilën do të mbajnë edhe një konferencë të përbashkët për media.

Ndërsa në ora 10:00, shefi i diplomacisë kroate do të pritet nga presidentja Vjosa Osmani. Pas takimit me Osmanin dhe Gërvallën, kryediplomati kroat do të pritet edhe nga kryeministri Albin Kurti. Grlic ka thënë se në agjendën e këtij udhëtimi nuk është e planifikuar që do të diskutohet rreth ofrimit të garancisë nga Kroacia për mbrojtjen në liri të ish-presidentit Hashim Thaçi dhe të tjerëve.

Nga MPJ kroate kanë thënë se tema të diskutimit gjatë vizitës në Kosovë do të jenë integrimet evropiane, ndihma e Kroacisë përmes projekteve të binjakëzimit, stabiliteti dhe siguria e rajonit, rritja e trupave kroate në KFOR, mbrojtja e diasporës në Janjevë dhe Letnicë dhe dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë.

Nga Ministria që drejton Grlic ka thënë se nëse do të ndodhë një diskutim i tillë me krerët e institucioneve të Kosovës atëherë do ta bëjnë publike. “Tema për të cilën keni pyetur nuk është temë diskutimi dhe nuk është në axhendë gjatë kësaj vizite”, kanë potencuar nga MPJ për direktno.hr.