Tjetër aksident në punë në Shëngjin. Bëhet me dije se ka humbur jetën një 50- vjeçar.

Ka mbërritur pa shenja jete në spital.

Ende nuk dihen rrethanat dhe shkaqet.

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