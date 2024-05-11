SHËNGJIN/ TJETËR AKSIDENT NË PUNË! HUMB JETËN NJË 50-VJEÇAR, MBËRRITI NË SPITAL PA SHENJA JETE 11/05/2024 104 Tjetër aksident në punë në Shëngjin. Bëhet me dije se ka humbur jetën një 50- vjeçar. Ka mbërritur pa shenja jete në spital. Ende nuk dihen rrethanat dhe shkaqet. BOTA RRETH 300 MIJË PALESTINEZË BRAKTISIN SHTËPITË E TYRE NË RAFAH 11/05/2024 DRITAT VERIORE PUSHTOJNË QIELLIN, FENOMENI MË I FORTË PREJ VITESH 11/05/2024 ZELENSKY: UKRAINA KA NEVOJË PËR MË SHUMË ARMË 09/05/2024 NGA PORTUGALIA TE LUKSEMBURGU, PËRZGJIDHEN 10 FINALISTËT E PARË TË EUROVIZION... 08/05/2024