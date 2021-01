Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme Olta Xhaçka iu bën apel shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit të regjistrohen në platformën e-Albania për të saktësuar adresat e tyre.

Në një postim në “Facebook” Xhaçka shkruan se procesi i saktësimit të adresave është lehtësuar dhe thjeshtuar dhe kjo gjë shkurton kohën për përfitimin e një sërë shërbimesh që lidhen me adresën.

“Shërbimi cilësor dhe në kohë ndaj qytetarëve, veçanërisht ndaj atyre që jetojnë e punojnë jashtë vendit, është prioriteti kryesor i punës time si Ministre për Evropën dhe Punët e Jashtme.

✅E kënaqur që tanimë, procesi i saktësimit të adresave është lehtësuar e thjeshtuar.

🟢Gjithçka që duhet të bëni, është të logoheni në platformën online ‘e-Albania’, ku më pas do të informoheni për të gjitha hapat tjera që duhen ndjekur.

↪️Lehtësimi i procedurave të tilla ju shkurton kohën për përfitimin e një sërë shërbimesh që lidhen me adresën.

Tashmë saktësimi bëhet më i lehtë se kurrë me platformën 🔗https://e-albania.al. Shikoni hapat që duhet të ndiqni👇

#UnëURegjistrova👍”, shkruan ministrja Xhaçka.