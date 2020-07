Kjo fundjave do të jetë e favorshme për të shijuar rrezet e diellit në plazh. Sipas Meteoalb, do të vijojë ndikimi i motit me kthjellime në gjithë Shqipërinë gjatë gjithë ditës. Përjashtim bëjnë zonat veriore dhe verilindore, ku gjatë orëve të pasdites dhe natës do të ketë vranësira kalimtare.

Temperaturat e ajrit rriten sërish në vlerat minimale dhe maksimale duke luhatur vlerat ditore nga 18°C deri në 39°C.

Era do fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi Veriperëndimor ndërsa në brigjet detare krijohet dallgëzim 3 balle.