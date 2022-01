Sistemi i vranësirave i vendosur në territorin shqiptar do të gjenerojë shira ku më të dendura shirat do të jenë në zonat perëndimore, herë pas here shirat do të jenë në formë rrebeshi.

Orët vijuese sjellin ndërprerje të shirave duke bërë që intervale të shkurta kthjellimesh të ketë në pjesën më të madhe të vendit. Megjithatë shirat do të ri-shfaqen sërish në orët e vona të mbrëmjes dhe gjatë natës.

Përsa i përket situatës termike; temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes por rënie do të ketë mesdita duke luhatur vlerat ditore nga -1°C deri në 16°C, sipas Meteoalb.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 38 km/h nga drejtimi Lindor – verilindor duke sjelle ne brigjet detare dallgëzim 2 – 3 ballë.