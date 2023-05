Pak orë para nisjes së procesit zgjedhor për zgjedhjet parlamentare në Greqi, pesë persona janë arrestuar në policia pasi u kapën duke blerë vota në fshatin Sovadhes të Kardhicës në Greqinë kontinentale.

Mediat grekë bejnë me dije pesë të arrestuarit i përkasin komunitetit rom dhe janë kapur në flagrancë me 197 karta identiteti dhe 114 zarfe me fletën e votimit për një kandidat të caktuar.

Brenda çantës ku mbanin zarfet, është gjetur shuma prej 6060 eurosh.