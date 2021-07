Kryeministri Edi Rama ka thirrur sot në një takim në Kryeministri të gjithë kryebashkiakët.

Takimi i Ramës me kryebashkiakët do të zhvillohet në orën 12:00.

Ky takim i Ramës me kryebashkiakët vjen vetëm dy ditë pas shkarkimit nga detyra të kryebashkiakut të Lushnjës, Fatos Tushe, i cili u arrestua me urdhër të SPAK, pasi akuzohet se ka abuzuar me tenderat publikë.