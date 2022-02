Ka përfunduar pas 9 orësh nga nisja seanca në Gjykatën Kushtetuese seanca për shkarkimin ose jo të Presidentit të Republikës Ilir Meta.

Seanca nisi në orën 10:00 dhe u ndërpre në orën 15:20, për të rinisur në 17:30. Ndërkohë që në 19:00 seanca u ndërpre për të dytën herë dhe seanca e radhës u vendos për ditën e enjte në orën 10:00.

Drejtuesja e Kushtetueses, Vitore Tusha u shpreh në nisje të seancës se kushtetuta parashikon një procedurë të veçantë që nuk është zhvilluar kurrë më parë.

Vetë Presidenti Ilir Meta nuk ka marrë pjesë në seancën e sotme gjyqësore. Kreu i Shtetit përfaqësohet në këtë seancë nga Këshilltari i tij Ligjor, Bledar Dervishaj dhe Drejtoresha Juridike, Katrin Treska.

Bledar Dervishaj (këshilltari ligjor i Metës): Kemi një kërkesë. Dëgjuam me vëmendje përgjigjet e Kuvendit të Shqipërisë për të gjitha pyetjet e gjykatës. Konstatojmë në fakt se çështja e legjitimit të përfaqësuesit të parlamentit është shumë e rëndësishme. Shumë përgjigje të përfaqësuesve bënë përgjigje edhe kontradiktore se sa 104 deputet. Pata mundësinë të konstultohem me presidentit me këtë detaj. Me mënyrën si po ecte seanca jo për përgjigjet. Nga konsulta me presidentit ai kërkohet të njihet me përgjigjet e kuvendit. Jemi gati edhe nesër, por së pari të njihet presidenti me këto përgjigje. Kërkojmë të shtyhet seanca qoftë edhe për nesër. T’i çojmë presidentit përgjigjet.

Vitore Tusha: Shtyjmë seancën për nesër ora 10:00

Klotilda Bushka: Nesër s’jam pasi jam në proces që ka afate preskluzive. Atje është me afate preskluzive. Zgjidhen anëtarët e KED e KLP.

Pas diskutimeve, u la që seanca të shtyhet të enjten në orën 10:00