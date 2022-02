Shkencëtarët e Zelandës së Re kanë zbuluar një peshkaqen fantazmë të rrallë, një lloj peshku pak i njohur që jeton në thellësitë e errëta të oqeanit. Peshkaqenët fantazmë të njohur gjithashtu si chimaera që shikohen rrallë dhe shikimi i të vegjëlve të tyre është edhe më i pazakontë. Peshkaqeni i sapolindur u gjet në një thellësi prej rreth 1.2 km nën ujë pranë Ishullit Jugor raporton “BBC”.

Shkencëtarët thonë se zbulimi thellon të kuptuarit e fazës së mitur të specieve. Duke e quajtur atë një “gjetje të zotit”, profesoresha Brit Fanucci, një anëtare e ekipit tha se zbulimi u bë rastësisht gjatë kryerjes së një studimi të popullatave nënujore. “Speciet e ujërave të thella janë përgjithësisht të vështira për t’u gjetur, dhe si peshkaqenë fantazmë në veçanti, ata priren të jenë mjaft të fshehtë,” tha ajo për “BBC”. “Pra, ne thjesht nuk i shohim ata shumë shpesh”.

Shkencëtarët nga Instituti Kombëtar i Kërkimeve të Ujit dhe Atmosferës besojnë se peshkaqeni i vogël kishte dalë së fundmi pasi barku i tij ishte ende plot me të verdhë veze. Embrionet e peshkaqenëve fantazmë zhvillohen në kapsulat e vezëve të vendosura në dyshemenë e detit dhe ato ushqehen me të verdhën e vezës derisa të jenë gati të çelin. Profesoresha Finucci tha se peshkaqenët e rinj fantazmë mund të shfaqin karakteristika të ndryshme nga versionet e tyre të rritur, gjë që e bën zbulimin më domethënës.

“Të miturit mund të jetojnë në habitate shumë të ndryshme, … mund të kenë dieta të ndryshme, madje mund të duken shumë të ndryshëm nga të rriturit”. “Takimi me të miturin na ndihmon të kuptojmë më mirë biologjinë dhe ekologjinë e specieve,” tha ajo. Profesoresha Finucci tha se hapi i tyre i parë do të ishte zbulimi i specieve të peshkaqenit të vogël.

“Ne do të marrim një mostër të vogël të indeve dhe gjenetikë të rastësishme,” tha ajo. “Pastaj ne do të bëjmë gjithashtu një grup të tërë morfometrikë ose matjesh trupore, të cilat gjithashtu do të na ndihmojnë të vlerësojmë se cilat specie po shikojmë”. Peshkaqenët fantazmë nuk janë peshkaqenë të vërtetë, por një specie peshqish e lidhur ngushtë me peshkaqenët. Peshkaqenët fantazmë janë kërcorë që do të thotë se skeletet e tyre janë të përbërë kryesisht nga kërc gjë që u jep atyre një cilësi të frikshme eterike.

Shumica e llojeve të peshkaqenëve fantazmë banojnë në det të thellë, megjithëse një pjesë e vogël e specieve preferojnë të jetojnë në ujërat e cekëta bregdetare.