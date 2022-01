Shkencëtarët kanë zhvilluar video-lojëra duke përdorur teknologjinë me inteligjencë artificiale për të diagnostikuar, monitoruar dhe trajtuar depresionin

Platforma, e quajtur Thymia, synon të bëjë depresionin dhe gjendjet e tjera të shëndetit mendor po aq të matshëm sa edhe sëmundjet fizike.

Programi u kërkon pacientëve të luajnë lojëra të thjeshta video, me një bazë neuropsikologjike, të krijuara përfundimisht për të matur shenjat depresive.

Ndërsa luani lojërat, softueri analizon zërin e pacientit, shikimin e syve dhe mikro-shprehjet, si dhe masat e sjelljes duke përfshirë kohën e reagimit, kujtesën dhe shkallën e gabimit.Nëpërmjet kësaj, merren modelet që tregojnë depresionin, duke lejuar që një diagnozë të bëhet shpejt.

Meqenëse është krijuar për të monitoruar pacientët në një afat të gjatë, pacientët mund të luajnë lojëra ndërmjet takimeve, duke ndihmuar në identifikimin nëse trajtimet po funksionojnë me kalimin e kohës.

Emilia Molimpakis, bashkëthemelues e Thymia, shpreson se programi do t’i ndihmojë mjekët të arrijnë një diagnozë të depresionit shumë më shpejt.

“Ajo që ne shpresojmë të arrijmë është të ndihmojmë klinikët të arrijnë diagnozën e duhur shumë më shpejt – aktualisht duhen vite, ne duam ta reduktojmë atë në javë – dhe gjithashtu t’i ndihmojmë ata të gjejnë trajtimin e duhur për çdo pacient individual,” tha ajo për Sky News.

Posy Parsons fillimisht filloi të përjetonte simptoma të depresionit në mesin e të 20-tave.

Aktualisht, mjetet diagnostikuese të përdorura për të diagnostikuar depresionin përfshijnë pacientët që vlerësojnë ndjenjat e tyre – diçka me të cilën Parsons luftoi. Duke u përballur tashmë me sfida në atë kohë, marrja e një diagnoze erdhi me sfidat e veta.

“Gjithçka që merr doktori është se një formë dhe ata nuk kanë asnjë kontekst se çfarë po ndodh tjetër dhe të gjitha kompleksitetet e ndryshme të situatës. Ju me të vërtetë ndiheni sikur është kjo fotografi e shpejtë dhe më pas ata po gjykojnë dhe po bëjnë pasoja të mëdha potenciale për jetën tuaj bazuar në këtë,” tha Parsons për Sky News.

Ajo thotë se të qenit në gjendje të shohë matjet objektive të depresionit do të “ndihmonte të kuptonte se është një gjë e vërtetë” – dhe do ta ndihmonte të mbante gjurmët e mirëqenies së saj mendore.

Thymia është testuar nga rreth 2.000 pacientë në Kolegjin Universitar në Londër dhe Kolegjin Mbretëror në Londër, me provat klinike që fillojnë më vonë këtë vit. Por ka shqetësime nëse teknologjia do të ketë efektin e dëshiruar, me disa që thonë se rrënja e problemit duhet të jetë fokusi kryesor.

“Është një pikë e drejtë të themi se ne nuk jemi shumë të mirë në kapjen, ose të kuptojmë ose mbështesim njerëzit që ndihen në depresion. Unë thjesht nuk jam e sigurt se kjo është përgjigja”, tha Lucy Johnstone, një psikologe klinike konsulente.

“Mendoj se ajo që duhet të zbulojmë më shumë janë arsyet pse njerëzit ndihen ashtu siç janë. Ne në fakt dimë shumë për rrethanat e jetës që i çojnë njerëzit në depresion. Ne në fakt kemi nevojë për një qenie njerëzore që ulet dhe t’ju pyesë më shumë për ato ngjarje në jetën tuaj. Kjo është në fakt ajo që do të na ndihmojë t’i kuptojmë njerëzit më mirë,” shtoi ajo.