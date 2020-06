10 është numri i rasteve aktive me COVID-19 në qytetin e Shkodrës. Prej pothuaj një jave nuk ka patur rritje të numjrit të të infektuarve duke bërë që shifrat të mbeten të njejtat, me 120 persona të prekur.

Ndër të infektuarit aktivë, vetëm 2 janë të shtruar në spital dhe 8 qytetarë të tjerë vazhdojnë të qëndrojnë të izoluar në banesa si shkak I gjendjes së mirë shëndetësore dhe pa simptoma të tjera. Nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor bëhet e ditur se deri më tani nuk ka patur dyshime për persona të tjerë të infektuar.

Në 24 orët e fundit është shënuar një rast tjetër i shëruar nga COVID-19. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë më shumë se 120 është numri i qytetarëve të cilët i kanë bërë ballë luftës me koronavirusin. Edhe pse situata e krijuar nga përhpaja e pandemisë është dita-ditës drejt përmirësimit, Shkodra vazhdon të jetë pjesë e hartës së zonave të kuqe.

Ndërkohë, 48 persona kanë hyrë nga pika kufitare Hani i Hotit, të cilët do të vetëkarantinohen në banesat e tyre. Monitorimi do të bëhet nga Njësitë Vendore të Kujdesit Shëndetëor në zonat e banimit të tyre. Të gjithë shtetasit që do të riatdhesohen edhe këtë të dielë të fundit të muajit do t’u duhet të kryejnë fazën 2 javore të karanatinimit të detyrueshëm, ndërkohë që duke filluar nga një qershori ky proces nuk do të jetë më i detyrueshëm.