Për të tretën ditë konfirmohen dy raste të reja me COVID-19. Ministria e Shëndrësisë ka konfirmouar një rast në bashkinë Shkodër dhe një tjetër në bashkinë Malësi e Madhe. Të infektuar aktivë janë 320 qytetarë në nivel qarku prej të cilëve pjesa më e madhe banorë të bashkisë Shkodër.

Të shtruar në spitalin rajonal të Shkodrës janë 6 pacientë të infektuar me koronavirus, prej të cilëve 2 në reanimacion dhe 4 të tjerë të shtruar në repartin infektiv.Çdo ditë vijon vaksinimi I qytetarëve duke filluar nga mosha 55 vjeç.

Ndërsa me të njejtat ritme vijon edhe testimi I qytetarëve të cilët dyshojnë se mund të shfaqin simptoma të infektimit me COVID-19. . Aktualisht, situata e krijuar nga përhapja e pandemisë vijon të përmirësohet. Krahasuar me të njëtën periudhë të muajit prill, pozitiviteti i rasteve ka rënë me 13%, ndërsa nuk ndalet testimi i të gjithë qytetarëve të cilët shfaqin shenja të infketimit me koronavirus.

Ndërkohë, në kuadër të frenimit të përhapjes së pandemisë COVID-19 vijon pa u ndalur edhe vaksinimi I grupeve të rriskut, ku deri më tani janë shpërndarë mbi 21 mijë doza vaksinë në bashkitë Shkodër dhe Vau Dejës.