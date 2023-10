DVP Shkodër/Vihen në pranga 2 shtetas dhe procedohet në gjendje të lirë 1 tjetër, për vepra të ndryshme penale.

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe arrestuan në flagrancë shtetasin V. Gj., 26 vjeç, banues në fshatin Hot, pasi ka ushtruar dhunë ndaj babait dhe vëllait të tij, si dhe gjatë shoqërimit, nuk i është bindur urdhrave të punonjësve të Policisë.

Specialistët e Policisë Kufitare të PKK Muriqan ndaluan shtetasin V. C., 26 vjeç, banues në Mamurras, pasi nga verifikimet e kryera në dalje të vendit, rezultoi se Gjykata e Kurbinit i kishte caktuar masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”, për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike”. Veprimet e mëtejshme procedurale me këtë shtetas, do të kryhen nga Komisariati i Policisë Laç.

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin K. O., 21 vjeç, banues në fshatin Juban, pasi nuk i është bindur urdhrit të punonjësit të Policisë, për të dhënë dokumentet e veta dhe të automjetit që drejtonte.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme.