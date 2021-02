Shkodra vijon të mbetet një nga vatrat më të nxehta pas përhapjes së pandemisë Covid-19 në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë konfirmoi edhe 2 viktima dhe 43 raste të reja. Vatrat e infeksionit u zgjeruan me 32 raste në bashkinë Shkodër, 8 në bashkinë Malësi e Madhe dhe 3 raste janë konfirmuar në bashkinë Vau Dejës.

Të infektuar aktivë janë 1300 persona në nivel qarku. Gjatë javës së fundit vihet re një rënie e numrit të rasteve aktive me koronavirus. Sa I takon përhapjes së infeksionit në sistemin arsimor, situata mbetet e njejtë ku janë 16 ëmsues të infektuar aktivë dhe 5 nxënës. Kjo ëshët shifra më e lartë e nxënësve të infektuar me COVID-19. ndërsa në bashkinë Malësi e Madhe, vijojnë të mbeten 2 mësues të infektuar dhe 1 nxënës.

Ndërkohë specialistët e njësive vendore të kujdesit shëndetësor vijojnë hetimin epidemiologjik të rasteve të reja me COVID-19. Gjatë ditës se enjte në Qarkun Shkodër nga ISHSh, është kryer 1 inspektim me kërkesë për makina transport produkte kozmetike; janë monitoruar me google form 21subjekte, të cilat zbatonin protokollet e masave anticovid.

Në zbatim të urdhërit nr.28 dt.21.10.2020 u këshilluan rreth 290 qytetarë. Grupet në terren konstatuan shumë persona që nuk mbanin maskat dhe u këshilluan për vendosjen e tyre. P

as njoftimit të rasteve nga NJVKSH, inspektorët e ISHSH kontaktuan me personat tampon pozitiv në Qarkun Shkodër, ku 46 personat e kontaktuar ishin të izoluar në banesën e tyre duke zbatuar rregullat e karantinimit.