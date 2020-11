Vijon të rritet numri I personave të prekur nga COVID-19 në Shkodër. Në prononcimin e saj të fundit, Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar edhe 23 raste të reja të infektuara. Vatrat e infeksionit janë zgjeruar me 19 raste në bashkinë Shkodër ndërsa katër raste të tjera bashkinë Malësi e Madhe, dy më shumë se një ditë më parë.

Në këtë bashki ka patur një shëprthim të rasteve të infektuara me koronavirus edhe psë ishte e fundit e cila u prek nga përhapja e pandemisë. Aktualisht, të infektuar me koronavirus janë 885 persona. Në spitalin rajonal të Shkodrës çdo ditë paraqitet një numër I lartë I personave të cilët shfaqin simptoma të infektimit me koronavirus. Vetëm një ditë më parë, nga 70 raste të paraqitura, 34 prej tyre janë dyshuar me koronavirus.

Nga ana tjetër, në bashkinë Shkdoër fatmirësisht gjatë jaës së fundit ka patur një rënie të numrit të mësuesve të infektuar me koronavirus. Aktualisht, vetëm 29 mësues po përballen me këtë infeksion. Ndërsa në bashkinë Malësi e Madhe aktualisht janë 12 mësues të infektuar. Në të gjithë qarkun, janë marrë 50 tamponë të kontakteve të personave të cilët kanë rezultuar të infektuar ndërsa priten rezultatet nga Instituti I Shëndetit Publik.

Në zbatim të urdhërit për bashkërendimin e inspektimeve në kuadër të task forcës anticovid, grupet e punës të përbërë nga ISHSH, Inspektoratin e Punës,NJVKSH dhe AKU, gjatë ditës së djeshme ndaluan rreth 100 qytetarë.

Ata u këshilluan për mbajtjen rregullisht të maskës dhe në mënyrën e përcaktuar. Ndërsa efektivët e policisë dhe specialistët e shëndetit kontaktuan me personat tampon pozitiv për covid-19 në Malësi të Madhe. Të 3 personat e kontaktuar ishin te izoluar ne banesen e tyre.