Organizata The Door ka hapur një ekspozitë në qendrën rinore Arka me fotot e disa të rinjve në kuadër të projektit “Yeep Shkodra” i financuar nga Ministria Federale Gjermanedhe mbështetur nga SOS Fshtrat e Fëmijëve. Ky projekt që ka nisur që në vitin 2020 synon trajnimin dhe më pas punësimin e 30 të rinjve në fusha të ndryshme shprehet koordinatori i The Door Kastriot Faci.

Përfitueset e projektit “Yeep Shkodra” shprehen se kanë gjetur mundësi punësimi.

Projekti “Yeep Shkodra” përqendrohet në prespektivat e përmirësuara të punësimit dhe pjesëmarrjen aktive në tregun e punës të të rinjve në disavantazh që jetojnë në rrethana të pafavorshme në bashkinë Shkodër dhe Malësinë e Madhe.