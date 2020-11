Shifra të larta të personave të infektuar me COVID-19 janë konfirmuar në 24 orët e fundit për qarkun Shkodër. Sipas të dhënave të bëra publike nga Ministria e Shëndetësisë në bashkinë Shkodër janë shënuar 18 raste të reja ndërsa në bashkinë Malësi e Madhe janë konfirmuar 14 raste të reja pozitive me koronavirus.

Aktualisht, të infektuar aktivë në nivel qarku janë 623 persona, pjesa më e madhe e të cilëve janë të banorë të bashksië Shkodër. Sa I takon bilancit të fataliteteve, deri tani janë shënuar 48 viktima në bashkinë Shkodër. Situata shqetësuese vijon të mbetet në institucionet arsimore ku konfirmohen 20 mësues të infektuar me koronavirus dhe katër nxënës.

Kjo është shifra më e lartë e regjistruar deri më tani që prej hapjes së shkollave në muajin shtator. Në zbatim të urdhërit për bashkërendimin e inspektimeve në kuadër të task-forcës, gjate ditës së djeshme u ndaluan rreth 100 qytetarë. Ata u këshilluan për vendosjen e maskës,vendosjen në mënyrën e duhur dhe mbajtjen rregullisht të saj.

Nga DVP bëhet me dije se në 24 orët e fundit janë kontrolluar 42 persona te infektuar me Covid-19; jane marre 37 masa per mos mbajtjen e maskes/barrieres mbrojtese, si dhe eshte marre 1 mase 1.000.000 leke, per nje lokal qe ka shkelur A.Normativ nr.30, date 20.07.2020.