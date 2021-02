Vijon të rritet numri I personave të infektuar me koronavirus në qarkun Shkodër. Ministria e Shëndetësisë konfirmoi edhe 48 raste të reja pozitive me COVID-19, prej të cilave 19 në bashkinë Shkodër, 17 në bashkinë Malësi e Madhe, 9 në Pukë dhe 3 raste u shfaqën në bashkinë Vau Dejës. Të infektuar aktivë janë më shumë se 1400 persona në nivel qarku. Sa I takon përhapjes së koronavirusit në sistemin arsimor, numri I mësuesve të infektuar në bashkinë Shkodër është 20 ndërsa të infektuar janë edhe 2 nxënës. Ndërsa në bashkinë Malësi e Madhe të infektuar aktivë janë 1 mësues dhe 1 nxënës.

Gjatë ditës së mërkurë nga ISHSH në Qarkun Shkodër është inspektuar brenda planit 1 spital, janë monitoruar me google form 40 subjekte. Subjektet bar-kafe u monitoruan për përdorimin e maskës nga personeli dhe zbatimin e distancës midis tavolinave. Në disa subjekte që u konstatua moszbatimi i masave u këshilluan për zbatimin e menjëhershëm të tyre. Subjektet e tjera zbatojnin masat mbrojtëse përkatëse për kufizimin e përhapjes së covid-19. Në zbatim të urdhërit për mbajtjen me detyrim të maskës mbrojtëse, në grupe të përbashkëta me DVP dhe AKU u këshilluan rreth 250 qytetarë.

Grupet në terren kane konstatuar shumë persona që nuk mbanin maskat dhe u këshilluan për vendosjen e tyre. Pas njoftimit të rasteve nga NJVKSH, inspektorët e ISHSH kontaktuan me personat tampon pozitiv në Shkodër, Pukë dhe Malësi të Madhe, ku 72 personat e kontaktuar ishin të izoluar në banesën e tyre duke zbatuar rregullat e karantinimit. Nga Inspektoriati Punes kane vijuar me sensibilizimin e qytetareve per perdorimin e maskave mbrojtese me qellim parandalimin e perhapjes se covid 19 dhe mbrojtjen e shendetit te popullates. Nga puna e vazhdueshme e grupeve te terrenit ne sensibilizimin e qytetareve verehet qe ka dhene rezultat pozitiv duke rritur vetendergjegjesimin e qytetareve ne perdorimin e maskave.