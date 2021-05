Arrestohen dy shtetas ne Shkoder. Ne nje mjet tip Land Rover jane gjetur mijera fara te bimeve narkotike te paketuara ne kutia me nje vlere te konsiderueshme monetare.

Dyshohet se farat do te transportoheshin drejt zonave te thella te Dukagjinit per t’i mbjellur atje me qellim kultivimin e lendes narkotike canabiss sativa. Njeri nga te arrestuarit eshte nga Malesia e Madhe ndersa tjetri nga lagja Xhabiej ne Shkoder.

Arrestimi i tyre u be ne afersi te zones se spitalit, aks i cili te çon drejt Dukagjinit. Policia vijon hetimet per zbardhjen e plote te kesaj ngjarje.