Fatmirësisht, nga 30 mostrat e dërguara në Tiranë një ditë më parë, asnjë rast nuk ka rezultuar pozitiv me COVID-19 në qytetin e Shkodrës. Gjatë ditës së sotme një pacient pozitiv me COVID-19 nga Shkodra është transportuar drejt Tiranës në gjendje të rëndë dhe pritet të intubohet atje, si shkak I gjendjes së rëndë shëndetësore.

Numri I personave të prekur mbetet 99, ku vetëm një ditë më parë u shënuan tre persona të infektuar, një efektiv I policisë, një shitës dhe një pacient në reanimacionin e Spitalit Rajonal të Shkodrës. Menjëherë pas infektimit me koronavirus të efektivit të dytë të policisë janë marrë masa për karantinimin e grupit të gatshëm të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë.

Ndërkohë, si shkak I shërimit të disa pacientëve nga virusi COVID-19 është lajmëruar se disa vatra infeksioni në qytetin e Shkodrës janë drejt mbylljes, ndrësa një ditë më parë u njoftua mbyllja e vatrave në lagjen Kiras, Dobraç dhe bashkia Vau Dejës.

Një pjesë e të infektuarve, si shkak I gjendjes së mirë shëndetësore janë përballur me virusin COVID-19 duke qëndruar në banesa, nën konsulencën e vazhdueshme të mjekëve. Prej disa ditësh, mjekët e familjes vazhdojnë komunikimin me të semurët kronikë si dhe për pacientët COVID-19 pozitiv për zgjidhjen e problemeve me shëndetin , sigurimin e medikamenteve apo edhe kërkesa të tjera lidhur me komplikacionet shëndetësore.

Siç është bërë e ditur, konvikti I universitetit “Luigj Gurakuqi” do të kthehej në një karantinë për të gjithë ata persona të cilët kalojnë kufirin shqiptar. Katër është numri I personave të cilët tashmë janë akomoduar në këtë godinë për një periudhë 14 ditore, si masë parandaluese për përhapjen e COVID-19, ndërkohë që 2 personave të fundit të akomoduar do t’I merret tampon për të kuptuar nëse janë bartës të virusit.