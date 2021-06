Biblioteka publike e Shkodrës “Marin barleti” organizoi një aktivitet në mjediset e saj me rastin e 1 qershorit, ditës botërore të fëmijëve. Biblioteka këtë aktivitet e organizoi me fëmijët e kopshteve pranë shkollës 9-vjeçare “Ismail Qemali” dhe gjuhëve të huaja. Nxënësit të përgatitur nga edukatorët e tyre performuan pjesë të ndryshme artistike.

Ndërkohë drejtorja e kopshteve tek “Ismail Qemali”, Ejsi Rripaj shprehet se emocionet tashmë janë të mëdha duke qenë se fëmijët rikthehen për të festuar pas pothuajse një viti e gjysëm pandemie dhe tashmë janë të lirë për të organizuar aktivitete të tilla. Në fokus është dashuria për librat.

Përveç pjesë artistike të përgatitura me këngë dhe recitime nxënësit e kopshtit pranë shkollës “Ismail Qemali” u njohën edhe me disa libra e tregime të ndryshme që ndodhen në bibliotekën “Marin Barleti” dhe që bashkë me prindërit e tyre mund t’i marrin për t’ia lexuar. Kjo bëhet me qëllim që fëmijët të kenë dashurinë për librin që në këtë moshë të vogël.