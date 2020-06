Gjashtë nga të infektuarit me COVID-19 të ditës së sotme në Shkodër, një prej tyre është punonjës i drejtorisë rajonale të sigurimeve shoqërore në Shkodër. Pasi ka bërë tamponin punonjësi ka rezultuar pozitiv. Kjo ka bërë që për momentin drejtoria rajonale e sigurimeve shoqërore në Shkodër të mbyll dyert duke mos ofruar asnjë lloj shërbimi në zyrat e saj që ndodhen afër pedonales.

Vendimi është marrë menjëherë nga ana e insitucioneve të shëndetësisë ndërsa drejtoria e sigurimeve shoqërore në Shkodër do të qëndrojë e mbyllur pa një afat të caktuar. Fillimisht po bëhen tamponët për gjithë pjesën tjetër të punonjësve të kësaj drejtorie që mund të kenë patur kontakt me punonjësen që rezultoi e infektuar.

Pas përgjigjeve do të shihet se si do të veprohet me këta punonjës në rast se do të ketë apo jo të prekur të tjerë brenda atij institucioni me COVID-19. Gjithashtu nga sa mësohet janë marrë menjëherë masa për dezinfektimin e të gjithë drejtorisë rajonale të sigurimeve shëndetësore në mënyrë që në rast se do të rihapet ato mjedise të jenë të sigurta për vetë punonjësit por edhe për qytetarët që mund të shkojnë për të marrë ndonjë shërbim aty apo qoftë edhe për të pyetur për probleme nga më të ndryshmet.

Është e paqartë momenti se kur do të rihapet sërish dhe kjo do të ndodh në bazë të udhëzimeve dhe vendimeve që do të japin institucionet e shëndetësisë në Shkodër. Natyrshëm që mbyllja e dyerve të sigurimeve shoqërore për disa ditë ndoshta do të sjellë edhe një paralizë të punës edhe pse një pjesë e shërbimeve mund të jepen online ose edhe informacionet për qytetarët.