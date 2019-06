Zejtarë dhe artizan nga e gjithë Shqipëria, Mali i Zi dhe Kosova u mblodhën në Shkodër në 10 qershor ditën e artizanatit dhe zejtarisë. Në pedonalen “Kolë Idromeno” u zhvillua edhe një panair teksa sollën produktet e tyre nga më të ndryshmet duke tërhequr vëmendjen e kalimtarëve.

Kryetarja e bashkisë Shkodër Voltana Ademi deklaroi se do të vijojë që bashkia të mbështesë zejtarët dhe artizanët si një traditë e hershme e Shkodrës

Kreu i shoqatës së artizanëve Zef Gjini u shpreh se në të ardhmen fusha e veprimtarisë për zejtarët dhe artizanët do të zgjerohet kjo edhe me ndihmën e institucioneve dhe shoqatave me të cilat bashkëpunon.

Më pas aktiviteti vijoi me një program artistiko-kulturor dhe vizita tek produktet e artizanëve dhe zejtarëve të ndryshëm.