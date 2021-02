Deri më tani nga shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në Shkodër janë 268 mësues të infektuar me COVID-19. Drejtorja e Zyrës Vendore Arsimore në Shkodër Blediana Nika e cilëson një numër i vogël mësuesish të infektuar në raport me numrin total të tyre. Një gjë të tillë drejtorja Nika e tha gjatë emisionit Tonight në Star Plus Tv të gazetarit Erzen Koperaj.

Drejtorja Nika foli edhe për procesin online të mësimit që u zhvillua në shkolla duke thënë se nga 20 mijë nxënës vetëm 1400 kanë deklaruar se kanë probleme me zhvillimin e mësimit online.

Gjatë emisionit “Tonight” drejtorja e Zyrës Vendore të Arsimit në Shkodër iu përgjigj edhe pyetjeve të shumta të teleshikuesve të Star Plus.