Shkodra do të mirëpresë këtë të premte, më 18 mars një ekspozitë të veçantë. Mbi 220 kartolina me pamje të Shkodrës të fillim viteve 1900 por edhe qyteteve të tjera të Shqipërisë do të shfaqen për herë të parë në Galerinë e Arteve në Shkodër. Kartolinat e para 120 viteve me pamjet e Shkodrës dhe qyteteve të tjera, disa prej të cilave të panjohura për publikun e gjërë vijnë nga Turqia dhe janë koleksionuar nga, koleksionisti i njour turk Mehmet Diktas.

Aktiviteti organizohet nga Instituti i Kulturës Yunus Emre në Shkodër. Drejtori i këtij Instituti Zafer Kiyici fton të gjithë qytetarët shkodran që të bëhen pjesë e kësaj ekspozitë këtë të premte në orën 18:00 në Galerinë e Arteve.

Ekspozita me kartolinat me pamje të Shkodrës dhe qyteteve të tjera të Shqipërisë kanë një rëndësi historike dhe kulturore sepse tregojnë gjithçka mbi jetën dhe Shqipërinë e një shekulli më parë thotë drejtori Kiyici.

Mbi 220 kartolinat e viteve 1900 kryesisht janë me pamje të fotografive të dinastisë Marubi. Ato janë kartolina të shkodranëve por edhe nga shqiptarë të tjerë apo edhe nga të huaj që kanë jetuar apo kanë kaluar në Shqipërinë e asaj kohe të cilët i kanë blerë këto kartolina për t’ja dërguar të afërmve apo miqve të tyre.

Të gjitha kartolinat janë koleksionuar në Turqi për vite me radhë nga koleksionisti Mehmet Diktas i cili do jetë i pranishëm në hapjen e ekspozitës këtë të premte në Galerinë e Arteve në Shkodër bashkë me Ambasadorin e Turqisë në Shqipëri Murat Yoruk.