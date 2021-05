Shkrimtarja dhe botuesja Flutura Açka ka zhvilluar një takim me dashamirës të librit në qytetin e Shkodrës. Bisedën me lexuesit, shkrimtarja Flutura Açka e nisi duke përmendur lidhjen e fortë që ka me qytetin e Shkodrës.

Shkrimtarja Açka tregon vështirësitë me të cilat përballen shtëpitë botuese.

Një nga vështirësitë me të cilat është përballur shkrimtarja dhe botuesja Flutura Açka në fillimet e karrierës së saj ëshët edhe fitimi i besimit të leuesit.

Takimi u zhvillua në ambjentet e qendërs rinore “Arka” në Shkodër, ku të pranishëm ishin dashamirës.