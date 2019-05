Gjatë orëve të paraditës drejtorja e kadastrës Elsa Tanushi nuk ishte e pranishme tek drejtoria e legalizimeve ku ndodhet aktualisht pasi ishte nisur drejt zyrës së hipotekës si shkak i bashkimit të këtyre dy institucioneve nën një çati të vetme.

Pas pak orësh Star Plus bëri një vëzhgim edhe tek zyra e hipotekës por aty momentalisht nuk funksiononte asgjë pasi po bëheshin punime duke qenë se legalizimet do zhvendosen aty. Kjo do të shtojë edhe më shumë problematikën për shkak se ato mjedise nuk mjaftojnë për të mbajtur edhe arkivën e ALUIZNIT.

Pas bashkimit të hipotekës më ALUIZNIN, të gjitha aplikimet nga qytetarët do të bëhen tek zyra e re e hapur ADISA ku ofrohen një sërë shërbimesh. Aplikimi do bëhet aty por ndërkohë dosjet do shkojnë për t’u përpunuar tek hipoteka dhe më pas do rikthehen tek ADISA dhe qytetarët do t’i marrin përgjigjet tek zyra postare.

Ky ping-pong e vështirëson edhe më shumë situatën duke qenë se zyrat s’janë në një vend. Nga ana tjetër për momentin shumë aplikime që po bëhen në hipotekë kanë afate të shkelura për shkak të kaosit të krijuar.