Institucioni i Agjencisë së Kadastrës në Shkodër ose hipoteka siç njihet ndryshe hipoteka është kthyer në një shqetësim serioz për qytetarët. Pak kohë më parë drejtuesja politike e PS Shkodër Edona Bilali mblodhi në një takim drejtorët rajonal të PS duke dhënë mesazhin e saj se ajo mbledhje ndër të tjera është edhe për përmirësimin e shërbimeve për qytetarët.

Në fakt në atë takim të pak ditëvë më parë munguan drejtuesit e hipotekës në Shkodër duke bërë që drejtuesja politike dhe deputetja Bilali të mbesë e painformuar mbi situatën në atë institucion. Në fakt Bilali dhe kushdo tjetër duhe të dinë rëndësinë që ka hipoteka në Shkodër dhe po ashtu problemet e shumta që ka.

Kohët e fundit ndërrimi i drejtorëve tek hipoteka ka qenë i shpeshtë por ai institucion nuk ka gjetur qetësi duke u kthyer në gangrenën e Shkodrës sa i përket shërbimeve ndaj qytetarëve dhe biznesit kryesisht. Star Plus vëzhgoi situatën pranë hipotekës sot ndërsa qytetarët tregojnë problemet e shumta që kanë me këtë institucion.

Ndërkohë një situatë problematike është edhe tek zyra e shërbimit të hipotekës që ndodhet pranë ADISËS.

Pavarësisht se është provuar ndërrimi i drejtorëve disa herë shkaku i problemeve nuk është thjeshtë tek një emër drejtuesi por tek spastrimi i disa militantëve të mbetur në zyrat e hipotekës prej 8 vitesh si përshembull punonjësja Klodi Dizdari e cila dyshohet se punon vetëm për partinë që e ka vendosur në atë pozicion prej 8 vitesh. Kjo punonjëse çdo dokumentacion pothuajse e kthen mbrapsht me përgjigje negative pa patur asnjë arsye. Kthehen dosjet e plota në mënyrë absurd dhe kjo punonjëse kryen vetëm dosjet e miqve dhe dosjet që përbëjnë interesa të tjera.

Vitet e fundit në hipotekën e Shkodrës ka ndodhur ajo që as nuk është traditë në Shkodër por as në Shqipëri teksa punonjësit brenda institucionit padisin në prokurori dhe gjykatë kolegët e tyre përmes telefonatave. Ky është një degaridim i plotë i hipotekës që tregon për kaosin e brendshëm dhe arsyen përse nuk funksionon. Këto kallëzime në prokurori të cilat janë të pavërteta në një moment mund të kthehen në bumerang për ata që i bëjnë sepse mund të merren për kallëzim të rremë dhe të dënohen edhe me burg dhe mund të gjenden se cilët janë sepse telefonatat e këtyre militantëvë janë të regjistruara.

Hipoteka e Shkodrës ka shumë probleme që nga kartelat që dalin me vonesë, hartat që nuk dalin në afat dhe deri tek gjërat më të thjeshta. Hipoteka është kthyer në një problem për bizneset dhe emigrantët. Këta të fundit janë larguar të dëshpëruar duke mos arritur që të blejnë shtëpi apo ti shesin ato si shkak I vonesave dhe në këtë situatë drejtuesja politike e PS Edona Bilali duhej ti kishte thirrur drejtuesit e hipotekës për ta zgjidhur këtë situatë.

Edhe vetë drejtori i përgjithshëm i kadastrës Artan Lame nëse vjen në hipotekën e Shkodrës me këtë kaos që është krijuar dhe ata punonjës të papërgjegjshëm nuk mund të bëjë asgjë. Star Plus mirëpret këto ditë të gjithë ata qytetarë të cilët kanë problem të sjellin dokumentet e tyre pranë Star Plus sepse secili rast do të bëhet publik.