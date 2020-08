Një efektiv i policisë vendore të Shkodrës ka humbur jetën si shkak i COVID-19. Sipas burimeve efektivi Safet Morina me detyrë përgjegjës i qarkullimit rrugor në Policinë e Shkodrës nuk ka mundur të fitojë betejën me COVID-19. Ai ndodhej në spital i intubuar dhe nuk ia ka dalë të mposhtë këtë sëmundje. Lajmin e kanë konfirmuar edhe kolegë të tij me mesazhe në rrjetet sociale.

Morina e mbante këtë detyrë prej vitesh si pjesë e policisë së Shkodrës. Efektivi ishte babai i 4 vajzave. Sipas burimeve përgjegjësi i qarkullimit të rrugores ndodhej i intubuar në Tiranë dhe pavarësisht kujdesit të mjekëve nuk arriti që të shpëtojë ndaj virusit që po merr jetë njerëzish në vendin tonë prej muajsh. Safet Morina mësohet se ka ndërruar jetë ditën e sotme pas infektimit me COVID-19.

Efektivi kishte prej vitesh që punonte në policinë vendore të Shkodrës në sektorin e policisë rrugore ndërsa prej disa kohësh mbante edhe detyrën e përgjegjësit. Është ende e paqartë se si është infektuar polici që ndërroi jetë por ka dyshime se mund të jetë infektuar gjatë punës.

Ndërkohë mësohet se janë marrë kontaktet më të afërta të efektivit duke bërë tamponët në rast se rezultojnë apo jo të prekur me COVID-19. Safet Morina kishte edhe sëmundje bashkëshoqëruese ndërsa COVID-19 përshpejtoi vdekjen e tij.

Shifrat e të prekurve me koronavirus po rriten dita ditës në vendin tonë, ku dita e djeshme shënoi rekordin me 140 të infektuar, ndërsa 5 persona humbën jetën. Ndërsa aktualisht në spitalin Infektiv dhe “Shefqet Ndroqi” po trajtohen mbi 120 pacientë të konfirmuar pozitivë me Covid19 mes të cilëve disa janë në terapi intensive dhe të tjerë të intubuar.

Deri më tani në vendin tonë janë shënuar mbi 6670 raste pozitive me COVID-19, me afro 3900 të shëruar, mbi 2990 raste aktive dhe mbi 200 të vdekur.