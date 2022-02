Shkodra shumë shpejt do të ketë një muze arti. Ky është premtimi që bëri kandidati i PD për bashkinë Shkodër Xhemal Bushati gjatë një vizite në Galerinë e Arteve në Shkodër. Arti dhe kultura do të kenë një zë të fortë në bashkinë Shkodër, ku sëbashku me komunitetin e artistëve do të ndërtojmë planet më të mira të punës, që zgjidhin problematikat që sot hasen tha kandidati i PD Bushati, gjatë vizitës në Galerinë e Arteve teksa u prit nga drejtori Fatmir Juka.

Më shumë mbështetje financiare dhe promovim për artin në tërësi, premtoi kandidati I PD Bushati në mbyllje të kësaj vizite, ku pa nga afër edhe ekspozitën e fundit që ka çelur Galeria e Arteve në Shkodër.