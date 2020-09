Këshilli bashkiak i Shkodrës ka vendosur që të ngrejë një padi në gjykatë për kryetaren e bashkisë Shkodër Voltana Ademi. Kjo padi u miratua në këshill ndërsa ka të bëjë me faktin se kryebashkiakja nuk ka firmosur dhe depozituar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit të Bizneseve as pasqyrat financiare të 2018 për Vllaznia sh.a si dhe as bordin e ri mbikqyrës që ka votuar këshilli me funksionin si asamble e Vllaznia sh.a.

Kryebashkiakja dhe administratori i Vllaznisë kanë dorëzuar në QKB akte të tjera dhe jo ato të miratuara nga asambleja duke bërë që këshilli bashkiak të nis tashmë një betejë ligjore me pretendimin se Ademi nuk ka zbatuar ligjin dhe për ta ndarë njëherë e mirë se kush e ka këtë të drejtë.

Nisur nga kjo padi anëtari i këshillit bashkiak Arbis Vjerdha tha se ky nuk është problemi i vetëm i Vllaznisë duke hedhur akuza të forta për vjedhje në radhët e kuqebluve.

Tashmë pritet që këshilli bashkiak pas miratimit të padisë ndaj kryetares së bashkisë Shkodër Voltana Ademi, ta depozitojë në gjykatë për të vijuar këtë proces të paralajmëruar.