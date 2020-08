Ministrja e Kulturës Elva Margariti shprehet se tashmë shumë shpejt do të ketë një rregullore edhe për qendrën historike të Shkodrës që i jep mundësi zhvillimit të pronave private që janë në këto zona por edhe restaurimeve apo ndërtimeve. Me këto rregullore tashmë qytetarët do të kenë një mbështetje shumë më të madhe sepse deri tani kanë qenë në vështirësi. Ministria e Kulturës ka nisur shkëmbimin e disa shkresave zyrtare tashmë lidhur me rregulloren për qendrën historike.

Nisma për qendra historike është Kombëtare shprehet ministrja e Kulturës Margariti. Sipas saj një prej vendimeve të Këshillit të Ministrave do të jetë pikërisht miratimi i rregulloreve për qendrat historike dhe kjo kërkon edhe bashkëpunimin e bashkisë Shkodër

Deri më tani qendrat historike shpesh herë janë dëmtuar, me dhjetra objekte janë shembur ose janë drejt shembjes apo kanë munguar edhe investimet serioze dhe projektet zhvillimore. Edhe pse shumë vonë më në fund miratimi i pritshëm i rregulloreve pritet që të zgjidh shumë probleme për qendra historike.