Myftiu i Shkodrës imam Muhamed Sytari në pamundësi për të shkuar fizikisht në katedralen “Shën Shtjefni” dhe kishën ortodokse në Shkodër për të uruar festën e Krishtlindjes si masa parandaluese ndaj COVID-19, urimin e tij për besimtarët e krishterë në këtë festë të shenjtë e përcolli përmes rrjetit social facebook.

Duke uruar besimtarët e krishterë, myftiu i Shkodrës kujtoi vitet kur ai studioi në Siri se si myslimanët uronin të krishterët dhe anasjelltas ndërsa një mesazh dha edhe për pandeminë COVI-19 dhe nevojën më të madhe të institucioneve për t’i shërbyer qytetarëve:

“25 dhjetori i çdo viti është një datë e shënuar për botën e krishterë. Gjithandej, përgatitjet për mbërritjen e kësaj dite, ndezin sheshe e rrugë me zbukurime e shenja, që lidhen me atmosferën e kësaj dite. Para ca ditësh po ndiqja një dokumentar mbi Sirinë dhe civilizimin. Më erdhën ndër mend ditët e para të viteve të studimit në Damask, kur në xhami dëgjoje edhe ligjërime, ku fjalia: “Vëllezërit tanë kanë festë!”, ishte normale dhe logjike.

Kujtoj zbukurimet e lagjes së vjetër Bab Tuma, ku të krishterët damaskenë të jepnin selam e të thonin: “Allahu të ruajtë!”. Ishin zbukurime me shije e të pangarkuara, të ndjera e në kufijtë e logjikës së një festimi krejtësisht legjitim në realitetet e një bashkëjetese racionale, në një shoqëri, ku toleranca e shpirtit e forca e ndërgjegjësimit të kulturuar fetar ndërton njerëz e shoqëri me ekuilibër,

jo fanatikë të verbër e tinzarë të pagdhendur, që duan të të imponohen dhunshëm, në shfaqjet e pamaskueshme dot të komplekseve të panevojshme, siç natyrshëm dëshmojmë përgjatë historisë e deri në ditët e sotme me shoqëri e grupime, që shpesh, në emër të fesë kanë bërë tregëti të pandershme me ndjenjat e besimin e shtresave të paformuara e të paarsimuara në shoqëritë njerëzore.

Sivjet, njëjtë si Ramazani edhe të krishterët e vendit tim janë të detyruar të përkufizohen me protokollet e këtij realiteti të imponuar dhunshëm e kësaj propagande sfilitëse për njerëzimin, me lutjet e secilit që Zoti ta ruajë njerëzimin nga çdo e keqe e njeriut pa besim e fe, që prodhon të keqen, që gjeneron komplote kundër racës së tij e, që mendon e beson se Zoti nuk sheh e nuk mund ta shuajë zjarrin e të keqes kundër jetës dhe ekuilibrave të saj mbi tokë!

Janë ditë të ngarkuara me stres e lodhje, me lajmërime vdekjesh e ndarje nga të dashurit, me padrejtësi e dhunë, me humbje ekuilibrash mendorë e shfaqje injorance të tejskajshme, edhe nga ata, prej të cilëve pritet shërbimi ndaj njerëzve e shoqërisë, jo arroganca e pakuptimtë, që natyrshëm nuk do vazhdojë përgjithmonë.

Janë ditë, kur njerëzit kanë të drejtë të marrin pak pushim nga krejt kjo zamallahi e rëndesë e sprovave të këtij viti, që mbi të gjitha na ftojnë për të reflektuar e besuar, për t’u kthyer tek origjina e për të dëbuar me krejt forcat të keqen dhe shthurrjen ndër ne, për të formatuar krejt sistemin e të arsyetuarit e të udhëzuarit drejt Zotit dhe Thirrjes së Tij”.