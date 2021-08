Nata e tretë e festivalit ndërkombëtarë të filmit për fëmijë dhe të rinjë “Anifest Rozafa” ka sjellë për publikun shkodranë 13 prej filmave konkurues të këtij edicioni. Në këtë natë u bë përzgjedhja e shtatë filmave më të mirë që do të vzhdojnë konkurimin.

Risi në natën e tretë të këtij festivali ishin kërcimet e fëmijëve të grupit “Defenders Dance Style” që ndezën dhe atmosfërën.

Në natën e katërt të festivali do të paraqiten pjesa e mbetur e filmave ku do të bëhët përzgjedhja e finalistëve. Ndërkohë që me 13 gusht do të jetë dhe nata finale ku do të shpallet dhe fituesi.