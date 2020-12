Radio ishte dashuria e përjetshme e Lekë Planit ndërsa zëri i tij karakteristik do mbetet gjatë në kujtesën e të gjithëve.

Në moshën 69-vjeçare pas një lufte të gjatë më COVID-19, gazetari shkodran Lekë Plani nuk arriti që ta fitojë këtë betejë duke humbur jetën, një lajm që hidhëroi të gjithë miqtë e tij të shumtë.

Që në vitin 1992 nisi punën në Radio Shkodra duke u kthyer në një prej zërave më të dashur ndërsa përveç fushës së medias kontribuoi edhe si muzikant me grupe të ndryshme muzikore. Dashamir Dini, drejtori i Radio Shkodra për vite me radhë bashkëndau momente të shumta me të ndjerin Lekë Plani.

Kryeredaktori i Radio Shkodra Ardian Hoti që në ditën e parë kur nisi punë gjeti mbështetjen e gazetarit Lekë Plani jo vetëm nga ana profesionale por edhe njerëzore.

Kujtim Draçini është operatori i cili po ashtu punoi gjatë me gazetarin Lekë Plani duke treguar për profesionalizimin e lartë të tij dhe punën e përkushtuar.

Lekë Plani u kthye në një mësues të dashur për brezin e ri të gazetarëve në Shkodër. Gazetari Bepin Kolvataj në vitin 2007 nisi punën pikërisht në duart e Lekë Planit me emisione në Radio Shkodra për të vijuar më pas në botën e televizionit

Lekë Plani është një personazh shumëdimensional i cili krijoi një rreth të gjërë shoqëror, la respekt tek të gjithë që patën fatin ta njohin ndërsa për vite me radhë shërbeu me profesionalizëm në fushën e medias. Star Plus Televizion i shpreh ngushëllimet familjes, të afërmev dhe miqve të të ndjerit Lekë Plani.