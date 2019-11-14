NGA STRUKTURAT E DREJTORISË VENDORE TË POLICISË SHKODËR U BË NDALIMI I SHTETASIT TË SHPALLUR NË KËRKIM: M. R. 60 VJEÇ BANUES NË LAGJEN SKENDERBEG. SIPAS POLICISË NDALIMI I TIJ U BË PASI PROKURORIA E RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR
KA SJELL URDHERIN E EKZEKUTIMIT TË VENDIMIT ME DATË 27.03.2018 TË GJYKATËS SE SHKALLËS PARË SHKODËR, E CILA E KA DENUAR ME 5 VITE BURG PËR VEPRËN PENALE TË “SHKELJE E RREGULLAVE TË QARKULLIMIT RRUGOR”. MATERIALET IU REFERUAN PROKURORISË SË RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR PËR VEPRIME TË MËTEJSHME.