Këtë të martë në teatrin “Migjeni” nis “Festivali Teatror I Shkollave të Mesme”. Drejtorja Rita Gejka tregon se këtë vit është përzgjedhur cikli i shfaqjeve “Koliqiana” nga Ernest Koliqi, ndërsa shton se sfidë për trupën profesioniste të teatrit është edhe zbulimi I elementëve të rinj.

Ndërkohë, aktorët e teatrit “Migjeni” që kësaj here do të jenë në rolin e regjizorëve të shfaqjeve të “Koliqianës” tregojnë punën e palodhur me nxënësit e shkollave por edhe nevojën që ka teatri për spectator të moshave të reja.

“Festivali Teatror I Shkollave të Mesme” nis këtë të martë në orën 17:00 me shfaqjen “A ta laçë” të vënë në skenë nga nxnënësit e shkollës së mesme “28 nëntori” dhe regjisori Fritz Selmani.