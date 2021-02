22 raste të reja pozitive me COVID-19 janë konfirmuar në 24 orët e fundit në qarkun shkodër. Vatrat e infeksionit janë zgjeruar me 18 raste në bashkinë Shkodër, 3 në Vau Dejës dhe një rast ëshët konfirmuar në bashkinë Pukë. Ndërsa është konfirmuar edhe një tjetër vitkimë në bashkinë Malësi e Madhe.

Aktualisht, të infektuar aktivë janë më shumë se 1400 persona. sa I takon mësuesve të infektuar me COVID-19 në bashkinë Shkodër janë të infektuar aktivë 20 mësues dhe 2 nxënës. Në bashkinë Malësi e Madhe raportohet vetëm për një nxënës të infektuar. Nderkohe qe vijojne hetimet epidemiologjike rreth vatrave pozitiv dhe kontateve te dyshuara Covid-19. Gjatë ditës sotme nga ISHSH në Qarkun Shkodër është inspektuar brenda planit 1 spital, janë monitoruar me google form 40 subjekte.

Subjektet bar-kafe u monitoruan për përdorimin e maskës nga personeli dhe zbatimin e distancës midis tavolinave. Në disa subjekte që u konstatua moszbatimi i masave u këshilluan për zbatimin e menjëhershëm të tyre. Subjektet e tjera zbatonin masat mbrojtëse përkatëse për kufizimin e përhapjes së covid-19.

Grupet në terren kane konstatuar shumë persona që nuk mbanin maskat dhe u këshilluan për vendosjen e tyre. Pas njoftimit të rasteve nga NJVKSH, inspektorët e ISHSH kontaktuan me personat tampon pozitiv në Shkodër, Pukë dhe Malësi të Madhe, ku 72 personat e kontaktuar ishin të izoluar në banesën e tyre duke zbatuar rregullat e karantinimit.

Nga Inspektoriati Punes kane vijuar me sensibilizimin e qytetareve per perdorimin e maskave mbrojtese me qellim parandalimin e perhapjes se covid 19 dhe mbrojtjen e shendetit te popullates.