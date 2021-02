Vijon të rritet numri I personave të infektuar me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë konfirmoi në 24 orët e fundit edhe 45 raste të reja dhe një viktimë. Vatrat e infeksionit janë zgjeruar me 34 raste në bashkinë Shkodër, 5 në bashkinë Pukë, nga 3 raste janë konfirmuar në bashkitë Vau Dejës dhe Malësi e Madhe.

Të infektuar aktivë janë më shumë se 1400 persona në nivel qarku duke e renditur qarkun Shkodër të pestin në të gjithë vendin për nga numri I lartë I rasteve aktive. Fatmirtësisht ka rënë numri I mësuesve të infektuar me koronavirus në bashkinë Shkodër, ku të infektuar aktualisht janë 17 mësues dhe 4 nxënës.

Ndërsa në Malësinë e Madhe të infektuar janë 3 mësues dhe 1 nxënës. Ndërkohë që vijojne hetimet epidemiologjike rreth vatrave pozitiv dhe kontateve te dyshuara Covid-19. Gjatë ditës mërkurë në Qarkun Shkodër nga ISHSH, janë inspektuar me kërkesë 1 subjekt tregtimi kozmetike dhe 1 makinë, është riinspektuar 1 spital dhe janë monitoruar me google form 24 subjekte. Në zbatim të urdhërit për mbajtjen me detyrim të maskave u këshilluan rreth 270 qytetarë.

Grupet në terren konstatuan shumë persona që nuk mbanin maskat dhe u këshilluan për vendosjen e tyre. Pas njoftimit të rasteve nga NJVKSH, inspektorët e ISHSH kontaktuan me personat me tampon pozitiv në Qarkun Shkodër, ku 51 personat e kontaktuar ishin të izoluar në banesën e tyre duke zbatuar rregullat e karantinimit.