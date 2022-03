Për herë të parë në Shkodër organizohet festivali i këngës popullore shkodrane. I quajtur “Prandverë me Kangë”, ky festival organizohet nga teatri “Migjeni”. Festivali i këngës popullore qytetare erdhi si një nevojë në Shkodër për të vijuar traditën e hershme të kësaj muzike e cila lindi, u rrit dhe mori vlerat e vërteta nga Shkodra duke qenë asaj kohe dhe sot identiteti ynë kombëtar sa i përket artit dhe kulturës muzikore. Drejtoresha e teatrit “Migjeni” Rita Gjeka dhe udhëheqësi artistik Ilir Zoga thonë se festivali i muzikës popullore ka një rëndësi të veçantë për Shkodrën.

Vazhdimësia e muzikës popullore shkodrane me krijime të reja të kompozitorëve të njohur dhe të interpretuar nga artistë të njohur por edhe nga të rinjtë i shërben brezave dhe ruajtjes së traditës dhe tabanit kulturor të Shkodrës por edhe në rang kombëtar.

Në këto 32 viteve, muzika popullore shkodrane ka patur disa ulje ngritje sa i përket krijimeve të reja.

Muzika komerciale e shitur si muzikë popullore që mbush nga mëngjesi në darkë shumë ekrane ka bërë që shumë kompozitorë dhe artistë të thyhen duke pranuar që të ndjekin fitimin e parave përmes një arti pa art si e vetmja mundësi për të mbijetuar por duke deformuar muzikën popullore dhe artin e vërtetë si dhe duke patur një ndikim negativ në brymosjen e atyre të rinjve kryesisht familjet e të cilëve parapëlqejnë këtë lloj arti.

Ky festival “Prandverë me Kangë” është një barrikadë e fortë dhe një nisëm që i ka munguar qytetit të Shkodrës si një vijë e kuqe për të treguar fytyrën dhe vlerat reale të muzikës qytetare shkodrane.

Tashmë Shkodra do të ketë dy festivale të rëndësishëm, atë të muzikës së lehtë qytetare “Luleborë” i denjë për festival kombëtar dhe për herë të parë festivalin e muzikës qytetare popullore ku kompozitorët dhe artistët e artit serioz i shtojnë vlerat vetes por edhe artit e muzikës shkodrane edhe pse e sigurtë është se financiarisht do mbeten të varfër por do na dhurojnë një pasuri të madhe shpirtërore.