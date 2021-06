Kete te hene 1830 maturante I jane nenshtruar provimit Gjuhes Shqipe ne maturen shteterore. Blediana Osja drejtore e Zyres Vendore Arsimore Shkoder ka bere te ditur se teza e provimit eshte e standartizuar ne baze te kerkesave edhe te maturanteve nisur nga periudha e veshtire e mesimit online.

Drejtorja Osja uron qe maturantet shkodrane te ndahen me rezultate sa me pozitive ndersa ben te ditur se akoma nuk ka nje njoftim zyrtar ne lidhje me provimin e gjuhes se huaj.

Edhe ne kete provim pjesemarrja ka qene maksimale nga maturantet. Me 11 qershor do te zhvillohet provimi I matures ne lenden e Matematikes, ndersa I fundit do te jete ai I lendes me zgjedhje me 15 qershor.